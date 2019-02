EB Group kauft in Berlin-Mitte ein

Bild: EB GROUP Der Gebäudekomplex in Berlin-Tiergarten liegt direkt an der Spree

Die EB Group erweitert ihren Objektbestand mit zentralen Hotel- und Gewerbeimmobilien in Berlin-Mitte: Die Berliner Unternehmensgruppe erwarb in direkter Lage an der Spree im Ortsteil Tiergarten einen Gebäudekomplex mit einer Gesamtfläche von zirka 16.000 Quadratmetern.