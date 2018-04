Hauke Disselbeck Bild: Bilfinger HSG FM Ost GmbH

Hauke Disselbeck ist seit Kurzem Geschäftsführer der Bilfinger HSG FM Ost GmbH. In dieser Position ist er verantwortlich für die operativen Einheiten sowie den Vertrieb in der Region Ost.

Disselbeck war zuvor bei Rolls-Royce als Head of Facilities Germany & Central Europe für die Themen Planen, Bauen und Betreiben für zwölf Standorte in Zentraleuropa mit Schwerpunkt auf Deutschland verantwortlich. Davor war er in verschiedenen Funktionen, zuletzt als Senior Real Estate Asset Manager, bei der Infraserv Höchst beschäftigt.