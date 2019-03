Deutsche Asset investiert in ECE-Einkaufszentrum "K in Lautern"

Bild: ECE "K in Lautern": Eröffnung soll im Frühjahr 2015 sein

Im Juni hat der Shopping-Center-Entwickler ECE mit dem Bau der Einkaufsgalerie "K in Lautern" begonnen. Nun investiert die Deutsche Asset & Wealth Management in das Projekt in Kaiserslautern: Vereinbart wurde die Übernahme eines 94,9-prozentigen Anteils an der Projektgesellschaft.