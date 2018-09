Deal: Hubert Burda Media mietet Büros im Münchner "Sunyard"

Die Deka Immobilien GmbH hat in ihrem Objekt Sunyard in München eine langfristige Neuvermietung abgeschlossen: Der deutsche Medienkonzern Hubert Burda Media nutzt ab Oktober rund 6.100 Quadratmeter Bürofläche in dem Objekt in der St. Martin Straße 58-68. Weiter