Heute eröffnen Hilton und Hilton Garden Inn in The Squaire am Frankfurter Flughafen. Im Ostteil des Gebäudes gibt es damit 249 Zimmer und Suiten im Hilton und 334 Zimmer im Hilton Garden Inn.

Während das Hilton den bekannten Standard bietet, ist das Hilton Garden Inn speziell auf die Bedürfnisse von Geschäftsreisenden zugeschnitten. „Lage und Anbindung sind das, was in unseren Augen einen attraktiven Standort ausmacht – The Squaire bietet beides", sagt Charles Muller, Cluster General Manager der beiden Hotels.

The Squaire ist inzwischen zu rund 82 Prozent vermietet und in großen Teilen bezogen. Die Deutsche Lufthansa wird ihre 18.500 Quadratmeter im Frühjahr beziehen. Für das Jahr 2012 wird eine Vermietungsquote von 95 Prozent angestrebt. Der nächste große Schritt im kommenden Jahr ist die Inbetriebnahme des öffentlichen Parkhauses The Squaire Parking mit 2.500 zusätzlichen Stellplätzen.