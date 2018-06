Die Vermietung des 14.000 Quadratmeter großen, ehemaligen Verlagshauses am Mittelweg an die Universität Hamburg ist eine der größten Einzeldeals 2011 der IVG in der Hansestadt.

Mietvertragsbeginn ist der 1.7.2012. Zuvor wird das ehemalige Verlagshaus umfassend renoviert und auf die Bedürfnisse des Mieters angepasst. Der Mietvertrag wurde über eine Laufzeit von zehn Jahren geschlossen. Auf Seiten des Vermieters war BNP Paribas beratend tätig.