Das Modeunternehmen Ulla Popken eröffnete nach Umbau im Geschäftshaus Annastraße 9 in Augsburg einen neuen Shop auf rund 250 Quadratmetern. Comfort München vermittelte.

Ulla Popken vertreibt als Multi-Channel-Unternehmen seit 25 Jahren Mode ab Größe 42 für Frauen. Das Unternehmen betreibt heute in mehr als 30 Ländern sein Mode-Sortiment in mehr als 300 Filialen, im Versand- und Internethandel sowie mit Franchise-Partnern. Das Modelabel beschäftigt mehr als 2.000 Mitarbeiter. Außerdem existiert eine eigene Herrenkollektion „JP 1880“, die Männern in großen Größen Outfits bietet.