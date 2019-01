Die Tema-Direkt GmbH mietet rund 650 Quadratmeter Bürofläche in der Leipziger Innenstadt. Vermieter ist ein niederländischer Investor. Aengevelt war vermittelnd tätig.

Das Bürogebäude mit einer Gesamtmietfläche von rund 15.235 Quadratmetern wurde im Jahr 1995 für die Commerzbank errichtet und liegt am „Georgiring 1-3“ im Zentrum von Leipzig. Mietbeginn ist der 1. April. Es handelt sich um eine Expansion des Unternehmens am Standort. Aengevelt hatte Tema-Direkt bereits im Jahr 2011 in dem Objekt platziert und dazu einen Mietvertragsabschluss über 1.923 Quadratmeter Bürofläche vermittelt.