Strabag Property and Facility Services (PFS) hat in der Leipziger Straße in Magdeburg 15.000 Quadratmeter Bürofläche an das Land Sachsen-Anhalt vermietet. n das Gebäude wird das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt als Single Tenant einziehen. Der Mietvertrag wurde mit Beginn zum 1. Januar mit einer Laufzeit von fünf Jahren und einer anschließenden Verlängerungsoption abgeschlossen. Im zentrumsnahen Stadtteil "Leipziger Straße" liegt unter anderem auch das Universitätsklinikum Magdeburg.