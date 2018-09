Warburg-Henderson hat den Mietvertrag über 15.000 Quadratmeter mit der Sligro Food Group für ein Gewerbeobjekt in Amsterdam um 15 Jahre verlängert.

Die Sligro Food Group ist der größte holländische Lieferant im Hotel- und Gastgewerbe und seit dem Jahr 2006 Hauptmieter der Gewerbeimmobilie. Insgesamt verfügt das Objekt im Van der Madeweg über 24.000 Quadratmeter, die an Voskamp Groep, Het Anker B.V. und Retiv Holland B.V. langfristig vermietet sind.

Das Objekt liegt im südöstlichen Teil Amsterdams an der A2 und A10 in einem Industriegebiet in dem sich eine Vielzahl von Großhändler angesiedelt haben. Es gehört zum Portfolio des Warburg-Henderson Multinational Plus.