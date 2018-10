Coolway startet mit zwei Neueröffnungen in Deutschland: Der spanische Schuhfilialist lässt sich in Köln und Oberhausen nieder.

In der Hohen Straße 108-110 in Köln hat Coolway ein zirka 215 Quadratmeter großes Ladenlokal angemietet. Im CentrO Oberhausen hat sich Coolway einen etwa 42 Quadratmeter großen Store gesichert. Coolway wird bei der Deutschlandexpansion exklusiv von CBRE beraten und wurde bei den Anmietungen in Oberhausen und Köln von CBRE begleitet.