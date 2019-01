Der Personalvermittler Robert Half mietet 500 Quadratmeter Bürofläche in Essen. Vermieter ist das Versorgungswerk der Architektenkammer NRW. Savills vermittelte.

Die Robert Half Deutschland GmbH & Co. KG zieht zur Vergrößerung seiner Essener Dependance in das Geschäftshaus „Weststadt-Carrée“ in der Thea-Leymann-Staße 9.

Das Objekt „Weststadt-Carrée“ befindet sich in Ecklage mitten im Weststadt-Park und verfügt über drei separate Eingänge (Altendorfer Straße 11, Paul-Klinger-Straße 12 und Thea-Leymann-Staße 9). Durch die zentrale Lage befinden sich die Essener Innenstadt und das Einkaufscenter am Limbecker Platz in fußläufiger Entfernung.