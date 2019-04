Die Quantum Immobilien AG hat rund 5.600 Quadratmeter Bürofläche an drei neue Mieter in 2010 fertiggestellten Georgstor am Hamburger Steindamm vermietet.

Die Quantum Immobilien AG hat rund 5.600 Quadratmeter Bürofläche an drei neue Mieter in 2010 fertiggestellten Georgstor am Hamburger Steindamm vermietet. Für rund 4.200 Quadratmeter in dem zehngeschossigen Bürokomplex konnten die E.ON Best Service GmbH und eine weitere E.ON-Gesellschaft gewonnen werden, die ihre neuen Büroräume im Sommer 2012 übernehmen werden. Die Mietverträge wurden durch CBRE GmbH vermittelt beziehungsweise direkt abgeschlossen. Darüber hinaus wurden rund 1.400 Quadratmeter an die 7 (S) Personal GmbH vermietet. Der Personaldienstleister wird ab Juli 2012 die neuen Büroflächen übernehmen. Der Mietvertrag wurde durch CBRE GmbH vermittelt. Der Bürokomplex am Hamburger Steindamm mit der hellen Klinkerfassade wurde vom Architekturbüro Bernd Leusmann entworfen und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 24.000 Quadratmetern. Mieter des nun zu 100 Prozent vermieteten Gebäudes sind außerdem die IGB Ingenieurgesellschaft mbH, die Amadeus Fire AG und die Steuerfachschule Dr. Endriss GmbH & Co. KG. Hauptmieter ist bereits die E.ON Best Service GmbH mit rund 13.000 Quadratmetern.