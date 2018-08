Der Fondsinitiator Union Investment hat das 51.980 Quadratmeter Büro- und Einzelhandelsflächen umfassende Ensemble "ITO + SOM" im Amsterdamer Geschäftsviertel Zuid erworben. Der Kaufpreis beträgt 244 Millionen Euro. Das Gebäudeduo wird in den offenen Immobilienfonds "UniImmo: Europa" eingebracht. Verkäufer ist Commerz Real. Weiter

Union Investment hat das Bürogebäude "Amura" in Madrid an AEW Europe, agierend für den Immobilienfonds "Europe Value Investors Fund", veräußert. Der Verkaufspreis beträgt rund 37 Millionen Euro. Weiter