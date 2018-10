Strabag Property and Facility Services hat rund 180 Quadratmeter Bürofläche in den Gehry-Bauten in Düsseldorf an den Personaldienstleister Permacon vermietet.

Strabag Property and Facility Services hat rund 180 Quadratmeter Bürofläche in den Gehry-Bauten in Düsseldorf an den Personaldienstleister Permacon vermietet. Der Mietvertrag in den Gehry-Bauten, Neuer Zollhof 1, läuft über fünf Jahre und beginnt im März 2012. Strabag Property and Facility Services war für den Eigentümer, die Pensionskasse der Mitarbeiter der Hoechst-Gruppe mit Sitz in Frankfurt, vermittelnd tätig.