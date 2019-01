Der Systemgastronom McDonald‘s hat ein neues Restaurant an der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade in Hannover eröffnet. Comfort hat den Mietvertrag über 220 Quadratmeter vermittelt.

McDonald’s ist weltweiter Marktführer in der Systemgastronomie und seit dem Jahr 1971 in Deutschland vertreten. Die Wurzeln des Unternehmens gehen in den USA Amerika bis in das Jahr 1940 zurück. Die McDonald’s Deutschland Inc. erzielte im Jahr 2010 einen Nettoumsatz von 3,017 Milliarden Euro.

Die Niki-de-Saint-Phalle Promenade in Hannover stellt die direkte Verbindung zwischen dem Hauptbahnhof Hannover mit rund 153.000 Passanten täglich und dem neuen Kröpcke dar, für dessen Vermietung sich ebenfalls Comfort verantwortlich zeichnet.