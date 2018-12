Für das Bürohaus Metris im Münchner Arnulfpark gibt es drei neue Mieter: SugarCRM, Anbieter von Open-Source basierter CRM Software, die Clevis Group, Spezialistin für HR Lösungen, und die Kanzlei Bergemann Schönherr & Partner.

SugarCRM bezieht im März zirka 1.370 Quadratmeter Bürofläche. Die Clevis Group mietete zum 1. April rund 700 Quadratmeter an Büroflächen an. Die Mietverträge laufen über jeweils sechs Jahre. Mit zirka 800 Quadratmetern wird zudem die Rechts-, Steuer und Wirtschaftskanzlei Bergemann Schönherr & Partner Mitte April im Metris Einzug halten. Die Mietlaufzeit beträgt fünf Jahre.

Das Metris, mit einem zwölfgeschossigen Hochhaus an der Donnersberger Brücke, ist ein Objekt des LaSalle German Income and Growth Funds, eines Geschlossenen Immobilienfonds, der in deutsche Gewerbeimmobilien investiert ist: Gesamtvolumen zirka eine Milliarde Euro. Fondsmanager ist LaSalle Investment Management.