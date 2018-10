Deal: Drees & Sommer mietet 3.000 Quadratmeter im "My Office" in München

Der Projektentwickler Rock Capital Group hat 3.000 Quadratmeter Bürofläche in seinem Objekt "My Office" in der Geisenhausenerstraße 15-17 in München-Sendling vermietet. Mieter ist der Immobilienberater Drees & Sommer, der bereits zuvor im Gebäude ansässig war. Weiter