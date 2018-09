Beos hat im Kölner Gewerbecampus Carlswerk 2.000 Quadratmeter Büroloftfläche an die Wunderman GmbH vermietet. Der Mietvertrag mit der Marketingagentur beginnt im Mai 2012.

Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von fünf Jahren plus Verlängerungsoption für weitere fünf Jahre. Jones Lang LaSalle war vermittelnd tätig. Die Agentur zieht in das denkmalgeschützte Gebäude Kupferhütte aus dem Jahr 1893. Die Kupferhütte wurde im Jahr 2009 umfassend von Beos saniert und in ein modernes Büroloft umgewandelt. Sie ist damit voll vermietet.

Wunderman gehört zu den führenden Agenturen für Dialogkonzepte und integrierte Kommunikation. Mit mehr als 120 Büros ist das Unternehmen in mehr als 50 Ländern vertreten. Zum Leistungsportfolio am Standort Köln gehören die Bereiche Data-Analysis und Data-Strategy, Database Management, Interactive Marketing, Entwicklung von Promotions, Eventmarketing, Telemarketing, Strategic Planning und Creation.