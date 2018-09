Die MAN Gruppe hat mit dem Logistikimmobilien-Entwickler Prologis einen Mietvertrag über 41.500 Quadratmeter im Prologis Park München-Neufahrn abgeschlossen.

Dazu zählt auch eine neue maßgeschneiderte Logistikimmobilie über 12.650 Quadratmeter, die aktuell errichtet wird. Der Vertrag mit MAN, einem der führenden europäischen Nutzfahrzeug-, Motoren- und Maschinenbauunternehmen, wurde im vierten Quartal 2011 unterzeichnet.

MAN ist bereits seit September 2010 Mieter von rund 10.150 Quadratmetern im Prologis Park München-Neufahrn. Mit dem neuen Mietvertrag und der Immobilienentwicklung umfasst die von MAN angemietete Fläche dort nun insgesamt mehr als 50.000 Quadratmeter. Die Distributionsflächen wird MAN für die Abwicklung der deutschland- und europaweiten Ersatzteillogistik nutzen.

Der rund 110.000 Quadratmeter umfassende Prologis Park München-Neufahrn ist die größte zusammenhängende Distributionsfläche von Prologis in Deutschland. Die Anlage liegt direkt am Münchener Flughafen, unmittelbar an der A92.