Levi´s eröffnet den ersten Icon-Store in Deutschland am Hackeschen Markt in Berlin. Der Eigentümer der Immobilie ist eine städtische Wohnungsbaugesellschaft. Das internationale Modelabel Levi Strauss mietet rund 250 Quadratmeter Ladenfläche in der Memhardstraße 7 am Hackeschen Markt. Neben Paris, London, Tokio und Los Angeles plant Levi Strauss hier im Sommer 2012 die Eröffnung des weltweit fünften Icon-Stores. CBRE war bei der Anmietung beratend tätig.