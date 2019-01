Die Yello Sport GmbH, Vertriebsgesellschaft des Lifestyle-Labels Lacoste, hat eine Bürovilla in München-Bogenhausen langfristig angemietet.

Die Yello Sport GmbH, Vertriebsgesellschaft des Lifestyle-Labels Lacoste, hat eine Bürovilla in München-Bogenhausen langfristig angemietet.

Das Unternehmen wird in den aufwändig sanierten 800 Quadratmetern in der Possartstraße 33 in München-Bogenhausen einen Flagship-Showroom sowie ein Marketingbüro betreiben. Die Immobilie befindet sich in Privatbesitz.

Colliers International war für den Vermieter beratend tätig, CBRE auf Seite des Mieters.