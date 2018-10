Der Asset Manager Argoneo hat im Auftrag des Eigentümers Büro- und Nutzflächen im Saonehaus in Frankfurt-Niederrad an das deutsche IT-Unternehmen ITSCare vermietet.

Der Spezialist für IT-Services im Gesundheitsbereich mietet die Flächen zwecks Erweiterung seines Unternehmenssitzes in Frankfurt-Höchst an und wird voraussichtlich im Februar 2012 mit zirka 70 Mitarbeitern in das Bürogebäude einziehen. Der Mietvertrag wurde von Colliers vermittelt.

Das Anfang der 90er Jahre fertiggestellte Saonehaus verfügt über 21.500 Quadratmeter Gesamtfläche und wurde in den Jahren 2008 und 2009 umfangreich saniert und modernisiert. Hauptmieter des Saonehauses ist die Deutsche Telekom, die seit Ende der 90er Jahre einen Großteil der Flächen in der Saonestraße 3 belegt. In diesem Jahr bezogen zudem die auf die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen spezialisierte CardProcess GmbH, deren IT-Tochter Servodata sowie das Antriebs- und Automatisierungstechnik-Unternehmen Converteam rund 4.000 Quadratmeter Fläche im Haus.