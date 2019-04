Die IT Sonix AG hat in der City von Leipzig einen weiteren Mietvertrag im früheren Commerzbank-Gebäude abgeschlossen und expandiert damit am Standort.

Aengevelt Leipzig vermittelte in dem Bürogebäude „Georgiring 1-3“, das 1995 für die Commerzbank errichtetet wurde, ab 1. Mai 2012 einen Mietvertrag an die IT Sonix AG über 550 Quadratmeter Bürofläche. Damit nutzt das im vergangenen Jahr neu gegründete IT- und Telekommunikationsunternehmen zukünftig knapp 1.500 der insgesamt 15.235 Quadratmeter des Gebäudes. Bislang hatte es dort rund 1.000 Quadratmeter Bürofläche angemietet. Vermieter ist ein niederländischer Investor.