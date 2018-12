Die Iconmobile Group hat rund 1.400 Quadratmeter im Bürokomplex "Trefugium" in Berlin angemietet. Eigentümer ist der Offene Publikumsfonds WestInvest InterSelect von Deka Immobilien.

Die Iconmobile Group hat rund 1.400 Quadratmeter im Bürokomplex "Trefugium" in Berlin angemietet. Eigentümer ist der Offene Publikumsfonds WestInvest InterSelect von Deka Immobilien.

Das „Trefugium“ liegt in der Neue Grünstr. 25 - 26/ Wallstr. 14 - 14b im „kleinen Regierungsviertel“ in Berlins Mitte. Die Iconmobile Group ist eine der international führenden Unternehmensgruppen für User Interface Design, Mobile Business Solutions, Plattformentwicklung und Mobile Marketing mit weltweiten Standorten. Das Unternehmen bezieht nun ihren Hauptsitz in dem Bürokomplex.

Die Dr. Lübke Gmbh war als Vermittler tätig. Das Umfeld des Objekts wurde in den vergangenen Jahren durch Neubauten und Sanierungen in den Bereichen Hotellerie und Wohnungen aufgewertet. Für das moderne Bürogebäude ist ein kontinuierlicher Abbau des Leerstands von 45 Prozent auf 25 Prozent gelungen. Mit der HTG Wirtschaftsprüfung GmbH hat gleichzeitig ein wichtiger Mieter seinen Vertrag langfristig verlängert.