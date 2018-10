Hitachi Medical Systems hat in Wiesbaden-Nordenstadt zirka 1.000 Quadratmeter Büro- und Archivfläche angemietet und verlegt die Deutschlandzentrale von Erbenheim dorthin.

Der Anbieter medizinischer Diagnostikgeräte wird die neuen Flächen am Otto-von-Guericke-Ring 3 im Mai 2012 beziehen. Es war die in diesem Teilmarkt zweitgrößte Büroanmietung des Jahres 2011. Vermieter ist eine private Investorengesellschaft mit Sitz in Wiesbaden. Jones Lang LaSalle war vermittelnd tätig.