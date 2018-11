Das Gastronomiekonzept „Heidi & Paul" hat in der Börsenstraße 1 in Frankfurt am Main ein 120 Quadratmeter großes Ladenlokal gemietet. Vermieterin ist die Volksbank.

Das Gastronomiekonzept „Heidi & Paul" hat in der Börsenstraße 1 in Frankfurt am Main ein 120 Quadratmeter großes Ladenlokal gemietet. Vermieterin ist die Volksbank. Jones Lang LaSalle vermittelte die Einzelhandelsfläche in 1a-Lage von Frankfurt. „Heidi & Paul" ist spezialisiert auf gesundes Essen, das wenig Zeit beansprucht. Das Gastronomiekonzept bietet nach eigener Auskunft „Burger der Extraklasse" mit frischen Bio-Zutaten und schonender, fettarmer Zubereitung. „Heidi & Paul" ist bereits mit einem Standort in Eschborn vertreten.