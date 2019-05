Der Private Equity-Berater MGPA hat den Kauf eines Fachmarktzentrums bei Gießen für die Tochter GIT des Global Income Trust begleitet. Der Kaufpreis liegt bei vier Millionen Euro.

Der Private Equity-Berater MGPA hat den Kauf eines Fachmarktzentrums bei Gießen für die Tochter GIT des Global Income Trust begleitet. Der Kaufpreis liegt bei vier Millionen Euro.

MGPA hat ein Beratungsmandat von GIT, einem nicht börsennotierten US-REIT, für Investitionen in Europa sowie Asien und übernimmt auch das Management der Immobilien.

Bei dem Investment handelt es sich um ein Fachmarktzentrum in der Nähe von Gießen am Einzelhandelsstandort in Linden-Lückenbachtal. Die Immobilie mit einer vermietbaren Fläche von 3.225 Quadratmetern ist an sechs renommierte Fachmarktbetreiber vermietet.

Mit der Transaktion setzt MGPA seine Strategie fort, einer der führenden Investment Manager für Fachmärkte in Deutschland zu werden.