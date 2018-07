Die AQA gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung GmbH expandiert in Hanau und mietet in der Donaustraße 9 insgesamt 2.400 Quadratmeter Produktions-, Service- und Bürofläche an.

Die AQA gemeinnützige Gesellschaft für Arbeit, Qualifizierung und Ausbildung GmbH expandiert in Hanau und mietet in der Donaustraße 9 insgesamt 2.400 Quadratmeter Produktions-, Service- und Bürofläche an. Dies berichtet der Immobiliendienstleister NAI apollo group, der bei dem Deal beratend tätig war. Die AQA widmet sich der Qualifizierung und Ausbildung von langzeitarbeitslosen Menschen und benachteiligten Jugendlichen. Die Liegenschaft gehört einem privaten Investor und befindet sich im Gewerbegebiet Hanau-Nord direkt an der BAB66.