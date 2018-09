Der Logistikimmobilienentwickler Gazeley hat in Kassel eine neue Halle fertiggestellt und an Deka Immobilien veräußert. Der Neubau wurde am Freitag bezugsfertig an den Mieter SMA Solar Technology AG übergeben.

Der Logistikimmobilienentwickler Gazeley hat in Kassel eine neue Halle fertiggestellt und an Deka Immobilien veräußert. Der Neubau wurde am Freitag bezugsfertig an den Mieter SMA Solar Technology AG übergeben. Es ist die bislang größte zusammenhängende Projektentwicklung, die Gazeley an seinem Standort im Magna Park Kassel realisiert. Am vergangenen Freitag fand die offizielle Abnahme und Übergabe des rund 47.000 Quadratmeter großen Gebäudes an den Mieter statt. Die Immobilie ist nach den Richtlinien des DGNB Silber-Zertifikats geplant und ausgeführt und soll in den Sektorenfonds WestInvest TargetSelect Logistics der Deka Immobilien eingebracht werden. Die energieeffiziente und umweltgerechte Bauweise wird durch eine von SMA betriebene Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 2,3 Megawatt auf rund 45.000 Quadratmeter Dachfläche ergänzt.