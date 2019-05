Gartner Deutschland hat den Mietvertrag über 834 Quadratmeter Bürofläche im Quartier Riem Arcaden in München mit Union Investment verlängert.

Das internationale IT-Forschungs- und Beratungsunternehmen Gartner beschäftigt derzeit 4.400 Mitarbeiter, darunter 1.200 Analysten und Berater, und ist in 85 Ländern aktiv. In Deutschland hat es Niederlassungen in München, Frankfurt, und Düsseldorf.

Vermieter der in unmittelbarer Nähe der Neuen Messe München gelegenen Riem Arcaden ist die Union Investment Real Estate GmbH. Aktuell betreut die Union Investment Immobilienfonds mit einem Gesamtvermögen von rund 19,5 Milliarden Euro. Das StadtQuartier Riem Arcaden gehört zum Portfolio des Offenen Immobilienfonds UniImmo: Deutschland.