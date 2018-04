F&C REIT Asset Management hat für den Spezialfonds Best Value Germany I das Wohn- und Geschäftshaus Kaiserstraße 23-25 in Würzburg erworben.

Verkäufer und Käufer haben Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart.

Die Immobilie, die in den 1960er Jahren erbaut wurde, liegt in der Fußgängerzone der Würzburger Altstadt.

Das Objekt verfügt über eine Gesamtfläche von 1.680 qm. Hauptmieter mit mittelfristigen Mietverträgen sind das Modeunternehmen United Colors of Benetton mit einer Verkaufsfläche von ungefähr 330 qm und der Augenoptiker Apollo Optik GmbH mit einer Verkaufsfläche von ca. 150 qm.