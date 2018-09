Deal: Fay Projects eröffnet Berliner Büro

Der Projektentwickler Fay Projects hat ein Büro in Berlin eröffnet. Wie das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main mitteilte, wurden hierzu 180 Quadratmeter Bürofläche im Berlin-Brandenburg Airport Center direkt am Terminal des neuen Flughafens Willy Brandt angemietet. Weiter