Die Pilot Hamburg GmbH & Co. KG, eine inhabergeführte Agenturgruppe für Markenkommunikation, hat 6.800 Quadratmeter Bürofläche im Hamburger Büroneubau "Neue Rabenstraße 3-12" angemietet. Vermieter ist ein Joint Venture aus Hanse Merkur, Becken Projektentwicklung und Competo. Weiter

Die internationale Kanzlei Osborne Clarke hat sich für Räumlichkeiten in den "Tanzenden Türmen" im Hamburger Stadtteil St. Pauli entschieden, um dort den dritten deutschen Standort zu eröffnen. Das Unternehmen bezieht die zwanzigste Etage des Gebäudes an der Adresse Reeperbahn 1. Weiter

Brack Capital Properties NV hat das Fachmarktzentrum Hanse Center in Rostock akquiriert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Weiter