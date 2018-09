Das Designforum siedelt sich auf rund 165 Quadratmetern Verkaufsfläche in der Hamburger Gänsemarkt Passage an. Die Passage wird von der MEAG, Vermögensmanager von Munich Re und Ergo, verwaltet.

Jones Lang LaSalle ist mit dem Center Management des Objekts beauftragt und hat die Vermietung beratend begleitet. Im Jahr 1978 eröffnete der erste Designforum-Shop in Wolfsburg. Zurzeit gibt es 13 Shops in Deutschland, in denen Designklassiker und neue Marken präsentiert werden. Rund um die Themen Tisch, Küche, Dekoration und modernes Wohnen reicht das Sortiment von Geschirr, Gläsern und Besteck über Küchenaccessoires bis hin zu Vasen, Wohnaccessoires und exklusiven Geschenkideen vorwiegend europäischer Marken.