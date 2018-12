D & R Investments hat vom Düsseldorfer Projektentwickler Centrum sieben Retail-Immobilien in 1A-Lagen deutscher Groß- und Mittelstädte übernommen. Der Kaufpreis liegt bei insgesamt rund 150 Millionen Euro.

D & R Investments hat vom Düsseldorfer Projektentwickler Centrum sieben Retail-Immobilien in 1A-Lagen deutscher Groß- und Mittelstädte übernommen. Der Kaufpreis liegt bei insgesamt rund 150 Millionen Euro.

er Vermietungsstand der Objekte beträgt 100 Prozent. Das zuletzt im Rahmen eines Share Deals erworbene Objekt in Hannover, in der Bahnhofstraße 8 soll Ende März 2012 fertig gestellt werden und bietet auf sechs Etagen eine Mietfläche von zirka 6.400 Quadratmetern. Hauptmieter sind Esprit, desigual und Aktiv-Schuh.

Desweiteren handelt es sich um Objekte in Frankfurt am Main (Schweizer Straße 33-37, Mietfläche: 4.586 qm, Mieter: Woolworth), Oldenburg (Achternstraße 1,2, 3.306 qm, The Sting; Achternstraße 7, 922 qm, Bestseller; Lange Straße 74, 1.245 qm, s.Oliver), Saarbrücken (Bahnhofstraße 106-108, 6.286 qm, C & A) und Würzburg (Barbarossaplatz 5-7, 2.337 qm, Esprit).

Der Käufer wurde bei sämtlichen Transaktionen durch die Immobilienanwälte Bethge und Partner aus Hannover beraten.