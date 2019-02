Das Pharmaunternehmen CT Arzneimittel mietet rund 1.500 Quadratmeter Bürofläche am Potsdamer Platz 10 in Berlin Mitte. Eigentümer der Immobilie ist der Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus.

Das Pharmaunternehmen CT Arzneimittel mietet rund 1.500 Quadratmeter Bürofläche am Potsdamer Platz 10 in Berlin Mitte. Eigentümer der Immobilie ist der Warburg - Henderson Deutschland Fonds Plus. Damit verlegt das Unternehmen seinen Sitz von Berlin-Reinickendorf nach Berlin Mitte und wird die neuen Räumlichkeiten Anfang 2012 beziehen. Ein Grund für den Umzug war die Möglichkeit, aufgrund der großzügigen Fläche weiter zu expandieren. Der Vermietungsstand des Objekts mit einer Bürofläche von rund 20.500 Quadratmetern steigt damit auf 85 Prozent. Das Berliner Vermietungsbüro der HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH, als Asset Manager des Eigentümers, führte die Verhandlung bei der Vermietung. BNP Paribas Real Estate war beratend tätig. CT Arzneimittel gehört zu den Top 10 der Generikaunternehmen weltweit. Weitere wichtige Kernkompetenzen sind die Therapiebereiche Neurologie, Stoffwechsel und Herz-Kreislauf.