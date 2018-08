Die Continental Reifen Deutschland GmbH mietet rund 11.000 Quadratmeter Logistikfläche im Businesspark A96 in Türkheim. BNP Paribas Real Estate vermittelte.

Insgesamt vermittelten die Industrieberater von BNP Paribas Real Estate im Dezember im Großraum München rund 20.000 Quadratmeter Logistikfläche an zwei Unternehmen. Continental Reifen Deutschland mit Verwaltungssitz in Hannover ist ein Tochterunternehmen der Continental AG und hat das neue Logistikzentrum bereits bezogen.

Rund 8.000 Quadratmeter Logistikfläche mietete die ITG-GmbH Internationale Spedition + Logistik in Unterschleißheim. Die Flächen, deren Eigentümerin eine Investmentgesellschaft ist, wurden ebenfalls bereits bezogen. Das im Jahr 1981 gegründete Unternehmen bietet logistische Lösungen für Transport, Lagerhaltung und Kommissionierung sowie internationale Transporte per Luft-, Seefracht und LKW. Der Verwaltungssitz ist in München, hinzu kommen 15 Niederlassungen und sieben Logistikzentren in Deutschland, Österreich, den Niederlanden und den USA.