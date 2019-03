Für seine Labels Calzedonia (Strumpfwaren und Bademode) und Tezenis (Wäsche, Bademode und Strumpfwaren) mietet das italienische Modelabel Calzedonia zirka 260 Quadratmeter in der Limbecker Straße in Essen an.

Vermieter ist eine dänische Investment Gesellschaft, Savills war vermittelnd tätig.

Die Eröffnung der beiden neuen Stores in Essen ist noch in diesem Monat geplant. Im Februar feierte das Label Tezenis mit dem ersten Shop in Wiesbaden seine Deutschland-Premiere. Die Marke Calzedonia ist mit dem neuen Essener Store nun an acht Standorten in Deutschland mit eigenen Läden vertreten.

Zur Calzedonia Gruppe gehören außer Calzedonia und Tezenis auch noch die Labels Intimissimi (Wäsche) und Falconeri (Strickwaren).