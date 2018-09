Strabag Property and Facility Services hat in Kiel rund 13.200 Quadratmeter Bürofläche für 15 Jahre an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet.

Strabag Property and Facility Services hat in Kiel rund 13.200 Quadratmeter Bürofläche für 15 Jahre an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet. In dem viergeschossigen Bürogebäude im Kronshagener Weg werden künftig etwa 550 Beschäftigte des Hauptzollamtes, des Zollfahndungsamtes und der Bundeskasse arbeiten. Mit dem neuen Bürostandort verbindet die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eine Standortoptimierung durch Zusammenlegung mehrerer dezentraler Einheiten an einem Standort. Weiterer Mieter in dem großzügigen Gebäudekomplex mit Grünfläche ist unter anderem das Finanzministerium des Landes Schleswig-Holstein.