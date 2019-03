Die Industrieberater von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) haben in Weilerswist im Kreis Euskirchen rund 18.000 Quadratmeter Gesamtfläche an zwei Logistikdienstleister vermittelt.

Dazu zählen die Anmietungen eines Logistikers von rund 7.100 Quadratmetern Lagerfläche sowie der Alfred Talke GmbH von rund 10.800 Quadratmetern Lager- und 200 Quadratmetern Bürofläche, womit das Objekt vollvermietet ist.

Die Flächen in der Robert-Bosch-Straße 8 wurden von beiden Unternehmen bereits bezogen. Eigentümerin der Immobilie ist die Garbe Logistic AG aus Hamburg, die für dieses Objekt von BNPPRE im Rahmen eines Alleinvermarktungsauftrages betreut wird. Das Logistikzentrum ist im Gewerbegebiet Weilerswist mit direktem Autobahnanschluss an die A6 und A1 angesiedelt.

Die Alfred Talke GmbH, ein Tochterunternehmen der Talke-Gruppe, ist einer der weltweit führenden Logistiker für die Chemische und Petrochemische Industrie in Europa, den Golfstaaten und Asien. Weltweit ist das Unternehmen an 26 Standorten vertreten, der Unternehmenssitz ist in Hürth bei Köln.