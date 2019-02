Cushman & Wakefield (C&W) hat die Geschäftspartnerschaft mit dem finnischen Immobilienberater Tuloskiinteistöt Oy ausgebaut und ihn zum Alliance Partner ernannt.

Cushman & Wakefield (C&W) hat die Geschäftspartnerschaft mit dem finnischen Immobilienberater Tuloskiinteistöt Oy ausgebaut und ihn zum Alliance Partner ernannt.

Tuloskiinteistöt Oy ist ein zwölfköpfiges Beraterteam mit Büros in Helsinki, Turku und Oulu, das in den Immobiliensegmenten Büro, Einzelhandel und Industrieflächen in den Beratungsdisziplinen Investment, Vermietung und Immobilienverwaltung in Finnland tätig ist.

Mit seinem Büro in Stockholm und den Kooperationen mit RED Property Advisers in Dänemark und Malling & Co in Norwegen hat C&W mit diesem jüngsten Alliance Partner nun seine nordeuropäische Beratungsplattform weiter ausgebaut.