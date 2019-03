CR veräußert zwei weitere ehemalige Hertie-Warenhäuser

Bild: Haufe Online Redaktion CR hat zurzeit 25 der 32 Immobilien verkauft

Der Investment Manager CR hat zwei weitere ehemalige Hertie-Warenhäuser in Bayern und Rheinland-Pfalz verkauft. Das Hertie-Warenhaus in Deggendorf wurde an die ErlBau, das andere in Idar-Oberstein an die Globus Holding veräußert.