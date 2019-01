Commerz Real kauft dritte Liegenschaft für "Hausinvest"

Das Grundstück liegt im Zentrum von Warschau Bild: Jerzy ⁄ pixelio

Die Commerz Real hat das Nießbrauchrecht am Grundstück und dem darauf befindlichen sogenannten "Universal Gebäude" in Warschau erworben. Damit erhält die Immobiliengesellschaft für ihren offenen Immobilienfonds "Hausinvest" die Möglichkeit, eine Projektentwicklung in Zentrumslage der polnischen Hauptstadt zu verwirklichen.