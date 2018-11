Bild: MEC "Emaillierwerk" in Fulda

Die OFB Projektentwicklung GmbH hat das "Emaillierwerk" in Fulda an den Asset Manager F&C Reit Deutschland verkauft. Für das Centermanagement ist MEC Metro-ECE verantwortlich. Ebenfalls aus MEC-Managementbestand hat TIAA Henderson Real Estate das Fachmarktzentrum "Dreieich Nordpark" bei Frankfurt am Main veräußert. Käufer ist ein von M&G Real Estate gemanagter Fonds.