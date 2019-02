CA Immo verkauft zwei Drittel des Frankfurter "Tower 185"

Bild: CA Immo Rund 300 Millionen hat der Verkauf der Anteile am "Tower 185" gebracht

Das Immobilienunternehmen CA Immo hat zwei Drittel am Frankfurter Bürogebäude "Tower 185" verkauft: Je ein Drittel ging an die PPG Partnerpensionsgesellschaft und an das Versorgungswerk der Wirtschaftsprüfer und vereidigten Buchprüfer Nordrhein-Westfalen (WPV).