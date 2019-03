Buwog investiert neun Millionen Euro in 315 Wohnungen in Kassel

Die Immofinanz-Tochter Buwog hat in Kassel 315 Wohnungen erworben und damit ihr Portfolio in der Stadt auf 1.505 Wohneinheiten vergrößert. Der Kaufpreis beträgt rund 9,01 Millionen Euro. Verkäufer sind die Franconia Invest West und die Citcor Franconia Kassel.

Die nun erworbenen Objekte verfügen über 18.852 Quadratmeter Gesamtmietfläche. Die Wohnanlagen befinden sich im Grünen in den Stadtteilen Bettenhausen, Nord-Holland und Kirchditmold und zeichnen sich durch einen geringen Leerstand von nur 2,33 Prozent aus. Die derzeitige Durchschnittsmiete von 3,93 Euro pro Quadratmeter liegt unter dem Kasseler Marktschnitt.

Kassel ist mit rund 200.000 Einwohnern die drittgrößte Hessens. Im Prognos Zukunftsatlas wird Kassel als eine der deutschen Städte mit der größten Dynamik bewertet. Die zentrale Lage in Deutschland und die Bedeutung als Industriestandort sind weitere Pluspunkte.

Für die Buwog ist der Kauf des Franconia-Portfolios die fünfte Großtransaktion im deutschen Markt im laufenden Kalenderjahr. Bisher wurden in 2013 1.916 Wohnungen in Berlin, 900 Wohnungen in Lüneburg und Syke, 582 Wohnungen in Kiel und 1.190 Wohnungen in Kassel erworben.