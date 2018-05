Hanse Center Bild: Fotodesign Thomas Ulrich

Brack Capital Properties NV hat das Fachmarktzentrum Hanse Center in Rostock akquiriert. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das im Jahr 1995 erbaute Fachmarktzentrum in der Hansestraße 37 hat eine vermietbare Fläche von 61.214 Quadratmetern. Hauptmieter ist die SB-Warenhaus Kette Kaufland, darüber hinaus befinden sich weitere bekannte Marken wie MaxBahr, Sconto, Toys 'R' US und Hammer am Standort.

Cushman & Wakefield Corporate Finance war für den Verkäufer als exklusiver Transaktionsberater und Gibson, Dunn & Crutcher LLP, München, als rechtlicher Berater tätig. Der Käufer wurde von Graf von Westphalen, Frankfurt/Main rechtlich beraten.