BLG Group mietet weitere Logistikfläche

Die Bremer BLG Group hat weitere 10.000 Quadratmeter Logistikfläche auf dem früheren Neckermann-Areal in Frankfurt angemietet.

Nachdem der Logistikdienstleister bereits zum 1. Januar 2013 einen Mietvertrag über 32.000 Quadratmeter Logistikfläche an der Hanauer Landstraße abgeschlossen hatte, erweitert das Unternehmen seine Niederlassung weiter. An diesem neuen Standort will BLG logistische Dienstleistungen für ein großes deutsches Handelsunternehmen abwickeln. Neckermann hat das gesamte Gelände Ende Januar 2013 geräumt. Die verfügbaren Flächen werden von Segro vermarktet.