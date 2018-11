Bild: Bilfinger Real Estate Ärztehaus am Rotebühlplatz

Bilfinger Real Estate hat in zwei Stuttgarter Büroobjekten insgesamt rund 3.500 Quadratmeter Büro- und Nutzfläche vermietet: Die Bilfinger HSG FM Württemberg GmbH bezieht 1.000 Quadratmeter in Vaihingen, die WBS Training AG 2.000 Quadratmeter am Rotebühlplatz in der Innenstadt.